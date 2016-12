01:25 - Migliaia di "europeisti" stanno manifestando in Maidan Nezalezhnosti, la piazza Indipendenza nel cuore di Kiev. I dimostranti temono un attacco della polizia per sgomberare la piazza dopo che un tribunale ha vietato manifestazioni di massa nella capitale. Intanto nel non lontano parco Marinskij i manifestanti filogovernativi hanno montato delle tende e si dicono pronti a scontrarsi con i dimostranti.