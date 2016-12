19:45 - Il capogruppo del partito di Iulia Timoshenko, "Patria", è stato presentato come candidato premier in Ucraina. La proposta ufficiale del nome di Arseni Iatseniuk è stata fatta a Kiev, in piazza Maidan. Ad ascoltare la notizia della candidatura, nel luogo simbolo della rivoluzione ucraina, c'era una grandissima folla.