16:37 - "Le possibilità di una guerra con la Russia sono più alte". Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Andrii Deschchytsia, si mostra pessimista sui rapporti tra Kiev e Mosca: "Siamo molto preoccupati del dispiegamento di truppe russe. Noi siamo per una soluzione diplomatica ma la gente è pronta a difendere la propria terra". Poi un attacco a Putin: "Il problema è che non parla con il resto del mondo e non vuole ascoltarlo".