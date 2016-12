16:11 - Continuano le dure proteste in Ucraina che stanno mettendo a ferro e fuoco il Paese negli ultimi giorni. I manifestanti antigovernativi hanno occupato Casa Ucraina, un grande edificio pubblico che si trova in piazza Europa, dopo averla assaltata e aver costretto soldati e 200 poliziotti ad abbandonare la struttura attraverso una porta laterale. Casa Ucraina è nel centro di Kiev, vicino a piazza Maidan, ed è utilizzata per mostre e conferenze.

I dimostranti hanno ammassato sacchi di neve davanti all'ingresso di Casa Ucraina per creare una barriera di protezione da eventuali attacchi delle forze dell'ordine. All'entrata ci sono una ventina di persone con dei randelli in mano e una di queste ha in mano un'ascia.



Opposizione: "Cecchini contro manifestanti" - Gli insorti contro il presidente ucraino Viktor Ianukovich sostengono di aver trovato delle cartucce usate sul tetto di Casa Ucraina e ritengono che mercoledì dei cecchini abbiano sparato proprio da lì uccidendo alcuni manifestanti (almeno tre). Il ministero dell'Interno nega l'uso di armi da fuoco da parte della polizia e parla di "provocazione".



Manifestante ucciso, migliaia ai funerali - Migliaia di persone hanno partecipato al funerale di Mikhail Zhiznevski, uno dei manifestanti antigovernativi ucciso a colpi di fucile dalla polizia a Kiev e che oggi avrebbe compiuto 26 anni. La cerimonia si è svolta nella cattedrale di San Michele. Anche i tre principali leader dell'opposizione ucraina erano presenti al funerale. La bara del ragazzo è stata portata in spalla dai paramilitari dell'organizzazione ultranazionalista Una-Unso, di cui Zhiznevski era membro, fin sulle barricate erette in piazza.