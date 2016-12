Kiev, ancora scontri in piazza

21:42 - In Ucraina i manifestanti antigovernativi ed europeisti continuano a lanciare bottiglie molotov contro la polizia a Kiev. Altri due mezzi delle forze dell'ordine sono in fiamme. Circa 150mila persone (200mila secondo alcune fonti) si sono radunate dietro le barricate di piazza Maidan. Gli agenti stanno usando i cannoni ad acqua anche per difendersi dagli attacchi dei manifestanti. Negli scontri sono rimaste ferite diverse persone.