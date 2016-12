12:58 - Non si ferma l'afflusso di militari russi in Crimea. Le guardie di frontiera ucraine hanno, infatti, denunciato nuovi arrivi di soldati. Nelle ultime 24 ore, sostengono, sono atterrati nella penisola dieci elicotteri da combattimento e otto aerei da trasporto, senza che il governo di Kiev fosse informato con 72 ore di anticipo così come previsto dall'accordo bilaterale sulla flotta russa del Mar Nero.