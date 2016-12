08:50 - Sale la tensione tra Mosca e Kiev dopo il blitz russo in due scali ucraini. Il ministro dell'Interno, Arsen Avakov, ha accusato la Russia di "invasione armata" dopo l'occupazione degli aeroporti di Belbek e Sinferopoli in Crimea. "Considero l'azione come un'occupazione", ha postato il ministro sulla sua pagina Facebook.