Kiev, 50mila manifestanti in piazza

Circa 50mila persone si sono riunite in Maidan Nezalezhnosti, la piazza dell'Indipendenza nel centro di Kiev, da più di due mesi cuore delle proteste europeiste. Ciò nel giorno in cui la controversa legge d'amnistia per i manifestanti antigovernativi ucraini è entrata in vigore. La legge, tuttavia, sarà applicata solo se gli insorti libereranno entro 15 giorni i palazzi pubblici occupati nonché le strade e le piazze.