Kiev: 2mila parà russi in Crimea

22:35 - Aerei militari della Russia hanno violato lo spazio aereo dell'Ucraina. Lo afferma il ministero degli Esteri di Kiev che invita i russi a "far rientrare immediatamente le truppe e i velivoli alle loro basi". All'aeroporto militare di Gvardiiski, vicino alla capitale Sinferopoli, sono atterrati 13 aerei militari russi Il-76 per un totale di 2.000 paracadutisti, denuncia il rappresentante permanente del presidente ucraino in Crimea, Serghiei Kunitsin.