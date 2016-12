Khodorkhovski arriva in Svizzera

21:06 - L'ex magnate russo del petrolio Mikhail Khodorkovski è giunto a Basilea, in Svizzera, Paese dove vivono la moglie e due figli. Khodorkovski, cui la Svizzera ha concesso un visto Schengen della durata di tre mesi, è giunto in treno da Berlino. "Ho una grossa responsabilità nei confronti della società civile e dei media. Farò del mio meglio per aiutare altri prigionieri politici a ritrovare la libertà", ha detto l'ex patron del colosso Yukos.