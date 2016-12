Kerry in M.O.: "Missione delicata"

07:48 - Iniziata la visita di John Kerry in Medio Oriente: il segretario di Stato Usa passerà poi in Europa per una nuova missione "ultra delicata" per cercare una soluzione alla difficile situazione in Iraq. Kerry sarà in Giordania, Belgio e Francia, per "consultazioni con partner e alleati, per trovare una soluzione che contribuisca alla sicurezza, alla stabilità e alla formazione di un governo di unità in Iraq", spiega in una nota il Dipartimento di Stato.