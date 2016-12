15:38 - "Abbiamo fornito all'Egitto 8 elicotteri per contribuire alla lotta all'Isis, in tutta la regione". Il segretario di Stato Usa, John Kerry, lo ha annunciato aggiungendo che "il diavolo non conosce frontiere". Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha spiegato che l'Isis deve essere combattuto "soprattutto in Iraq e in Libia".