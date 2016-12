27 maggio 2014 Kenya, i bimbi vivono nella discarica:

l'incubo nelle foto di un reporter I piccoli cercano ogni cosa tra i rifiuti, dal cibo a materiali da rivendere e quando cala la notte Dandora diventa la loro casa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:30 - Donne e bambini a rovistare tra i rifiuti per trovare qualcosa da mangiare o qualche oggetto ancora in buono stato da rivendere. E' l'inferno della discarica di Dandora, in Kenya, dove ogni giorno si consuma il dramma della povertà per centinaia di persone. E sono molte quelle che hanno deciso di vivere nell'inferno della spazzatura, come testimoniano gli scatti del fotografo americano Brendan Bannon.