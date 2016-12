Kenya, dato per morto apre gli occhi"Scusate se vi ho spaventato"

18:38 - Come nei migliori film horror. Il protagonista della storia, tutta vera, era stato dato per morto e doveva essere quindi imbalsamato, quando ha riaperto inaspettatamente gli occhi creando panico tra il personale medico e gli infermieri di un ospedale a Naivasha nel Kenya. Paul Mutori, 24 anni, trasferito d'urgenza in ospedale dopo un tentato suicidio, era stato considerato morto dal personale e quindi portato direttamente in obitorio.

Il giorno dopo il suo arrivo alla morgue l'equipe medica ha sentito dei rumori che provenivano proprio dall'obitorio morgue e ha constatato che Mutori non era affatto morto, tra lo stupore e il fuggi fuggi generale. "La colpa è solo mai, scusatemi", ha detto il giovane, che aveva tentato di togliersi la vita a causa di un litigio familiare.