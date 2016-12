Kenya, attaccata una chiesa: quattro morti

16:19 - Due persone sono state uccise e 17 ferite da uomini armati che hanno aperto il fuoco in una chiesa, in Kenya, durante una funzione religiosa. E' accaduto a Mombasa, principale città turistica della costa. Subito dopo l'attacco, avvenuto nel distretto di Likoni, gli attentatori si sono dati alla fuga. Lo ha reso noto la polizia locale.

Due persone sono morte sul colpo, mentre le altre due, come ha fatto sapere la Croce rossa, sono decedute per le ferite riportate, mentre altre 17 sono ancora ricoverate in ospedale.



Molti attacchi di matrice islamica stanno colpendo il Kenya dall'ottobre 2011, quando il Paese intervenne militarmente nel sud della Somalia per combattere gli shabaab legati ad Al Qaeda.