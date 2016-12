00:40 - Un gruppo di sospetti militanti islamisti ha attaccato la città costiera di Mpeketoni, in Kenya, facendo irruzione in alcuni hotel e in un commissariato. Lo riferisce la Bbc. Testimoni hanno raccontato di aver visto edifici in fiamme e di udire sparatorie. Altre fonti, citate da un giornale locale, parlano di almeno sei cadaveri in strada. I residenti sarebbero fuggiti nelle vicine foreste.