Kentucky, otto bambini muoiono con la mamma nel rogo della loro casa

21:36 - Otto bambini e la loro madre sono morti in un incendio della loro abitazione a Greenville, nella contea rurale di Muhlberg, in Kentucky. Si sono salvati ma sono in gravissime condizioni, trasportati in elicottero all'ospedale di Nashville, nel Tennessee, il padre, Chad Watson, 36 anni, e uno dei figli, 1enne.



Tutti morti i suoi fratelli, di età compresa tra i 4 e i 15 anni. Le fiamme hanno sorpreso la famiglia nel sonno, alle due di notte. Nessuno ha avuto il tempo di reagire prima che il fuoco e il fumo avvolgessero tutta la fattoria. Le foto della loro vita privata, che postavano sui social network, mostrano una famiglia felice, il giovane padre coi figli più piccoli e altri stralci della loro complessa - con nove figli - quotidianità.



Cinque i corpi al momento recuperati, mentre nella zona ci si interroga sulle ragioni di questo rogo, il terzo in poco tempo. Negli altri precedenti incendi erano morti quattro bambini e il loro padre a Pikeville e lo scorso marzo a perdere la vita furono una giovane coppia con i loro cinque figli.