21 settembre 2014 Kentucky, Ice bucket uccide un pompiere: folgorato, muore dopo un mese in ospedale Tony Grider stava lanciando secchiate d'acqua ghiacciata sugli studenti dell'Università di Campbellsville quando la gru su cui si trovava con alcuni colleghi ha urtato i fili dell'alta tensione. Con lui ferito anche un altro vigile del fuoco

20:05 - Pompiere morto dopo l'Ice bucket Challenge in Kentucky, America. Tony Grider è rimasto folgorato mentre si trovava su una gru con alcuni colleghi per lanciare secchiate d'acqua ghiacciata a un gruppo di studenti dell'Università di Campbellsville. Il braccio meccanico del mezzo, infatti, ha urtato contro alcuni fili dell'alta tensione provocando l'incidente. Insieme al 41enne era stato ferito anche un altro collega che ha riportato ferite gravi, ma non mortali. Grider è morto dopo un mese, in ospedale.