Kentucky, a piedi nudi per un annoRichard Hudgins cerca fondi per i poveri

09:13 - A piedi nudi, come succede a 300 milioni di indigenti nel mondo, soprattutto bambini, che non possono permettersi scarpe. E' la coraggiosa scelta di Richard Hudgins, giovane parrucchiere del Kentucky, che ha deciso di trascorrere scalzo un anno intero, chiedendo nel contempo fondi a sostegno dei più bisognosi. Al momento ha raccolto, attraverso la sua pagina Facebook, oltre mille dollari.

Novello San Francesco, Richard Hudgins ha deciso di intraprendere questa bizzarra forma di protesta-provocazione proprio con l'arrivo dell'inverno. Incurante delle intemperie e della perplessità di non poche persone, continua a camminare scalzo, sia nel negozio di parrucchiere dove lavora, sia nelle innevate vie della sua città.



Finora ha raccolto, attraverso la sua pag Facebook, appena mille dollari, ma ha ancora almeno dieci mesi per sensibilizzare la gente e accrescere così la cifra da destinare ai più bisognosi, scalzi e non.