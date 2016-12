3 agosto 2014 Kate e William dicono addio a Londra: preferiscono la campagna del Norfolk Le ristrutturazioni dell'appartamento di Kensington Palace sono costate ai contribuenti 4,5 milioni di sterline, ma la coppia con il royal baby intende trasferirsi a Sandrigham, dove avrebbe più privacy Tweet google 0 Invia ad un amico

16:51 - William e Kate, con il principino George, sono pronti a fare armi e bagagli e trasferirsi nella campagna del Norfolk, nella tenuta reale di Sandrigham. Secondo il "Mail On Sunday" Londra sarebbe infatti troppo caotica. Peccato che i lavori per ristrutturare il loro lussuoso appartamento 1A a Kensington Palace siano finiti da poco costando ai contribuenti britannici circa 4,5 milioni di sterline.

La loro nuova base sarà dunque Anmer Hall, che si trova nella tenuta reale di Sandringham, dove l'erede al trono nei prossimi mesi metterà la sua esperienza di pilota a disposizione del servizio di eliambulanza dell'East Anglia. Un annuncio sul nuovo lavoro è considerato imminente.



In realtà i funzionari di palazzo assicurano che "Kp", come si chiama in gergo Kensington Palace, rimarrà la residenza ufficiale dei duchi di Cambridge e la loro abitazione di lungo termine. Ma una fonte vicina al "Mail" ha affermato che Will e Kate intendono passare i prossimi due anni nel Norfolk. "Non c'è dubbio, loro preferiscono la campagna. Non vedono l'ora di trasferirsi e tutte le cose di George saranno là", ha affermato.



Stando al racconto della fonte, i giovani reali si sentirebbero un po' "imprigionati" nella vita di Palazzo. Il maggiore problema per Kensington Palace è la mancanza di riservatezza. L'edificio si trova di fronte ai Kensington Park Gardens, aperti al pubblico e soprattutto ai paparazzi che possono fotografare i reali nella loro vita quotidiana. In particolare Kate, che ha difficoltà a portare a spasso George nel parco e non può entrare in uno dei negozi della zona senza venire fotografata e avvicinata dai fan.