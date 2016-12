Kate e la gaffe del cappotto "copiato"

13:15 - L'incubo di ogni donna, presentarsi a un ricevimento o peggio ancora a un matrimonio con lo stesso vestito di un'altra. Questa volta è successo proprio a lei, Kate, icona di moda che non poteva immaginare di indossare lo stesso cappottino blu mare identico a quello di un'altra invitata l'altro giorno a un matrimonio di una cara amica. Del resto Kate si è distinta per il suo gusto semplice, informale da sempre, quasi anonimo ed è regola risaputa che la vera eleganza passi inosservata per poi risplendere in mille sfumature e particolari valorizzando il portamento.