Kabul,soldato Usa liberato sta bene

22:17 - Il soldato americano liberato dai talebani, il sergente Bowe Bergdahl, è in buone condizioni di salute. Lo riferiscono le autorità americane. Bergdahl è stato liberato dopo cinque anni in cambio di cinque detenuti di Guantanamo. "Siamo felici e sollevati - hanno detto i genitori di Bergdahl -, non vediamo l'ora di poterlo abbracciare". Anche i talebani, attraverso un comunicato ufficiale, esultano per la scarcerazione dei loro compagni.