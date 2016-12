Juncker:ok commissario immigrazione

11:29 - "I problemi dell'immigrazione non sono solo dei Paesi del Sud ma dell'Europa tutta". Lo ha detto Jean Claude Juncker all'assemblea plenaria annunciando l'intenzione di nominare "un commissario speciale che lavori insieme agli Stati membri". In un documento programmatico, Juncker ha ricordato la necessità di "una nuova politica per l'immigrazione", sottolineando come per l'agenzia Frontex il budget di 90 milioni sia insufficiente.