22 agosto 2014 Jim Foley, il mondo non dimentica

Selfie e solidarietà corrono in Rete Decine di foto già pubblicate sotto l'hashtag #rememberingjim, istituita una borsa di studio alla sua memoria

13:14 - La rabbia e il dolore lasciano spazio, ora, al ricordo e alla solidarietà. Il mondo non vuole dimenticare la tragica fine di James Foley, il reporter americano giustiziato in Iraq dai militanti dell'Isis. La famiglia del giornalista ha iniziato una raccolta fondi per istituire una borsa di studio alla memoria mentre in Rete compaiono decine di selfie con un cartello che riporta l'hashtag #rememberingjim.

"La borsa di studio - spiegano i familiari e gli amici di Foley - garantirà assistenza economia a uno studente di Comunicazione che non può permettersi l'iscrizione alla Marquette University di Milwaukee".