Jeremy Meeks, il sexy-criminale corteggiato da un'agenzia per modelli

19:32 - Gli agenti che adesso gli stanno alle calcagna, più che quelli di polizia, sono quelli di una nota agenzia pubblicitaria: vorrebbero fosse lui il loro volto di punta. E' la famosa compagnia Blazemodels ad avere offerto a Jeremy Meeks un contratto da 30mila dollari come modello, anche se per il momento resta in carcere. I requisiti li ha tutti: occhi di ghiaccio, labbra carnose. E un talento naturale per stare davanti all'obiettivo.



Se l'effetto delirio è servito con questa semplice tuta arancione e come accessorio un bel paio di manette, chissà cosa riuscirebbe a fare Jeremy, in intimo, su una passerella?



Peccato sia dietro le sbarre, con l'accusa di far parte di una banda armata. "Colpa dei tatuaggi, insiste la mamma del criminale più cliccato sul web, Jeremy ormai è un padre esemplare, i reati sono solo un ricordo brutto". Suo figlio invece è proprio bello!