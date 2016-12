22 agosto 2014 Italiani nudi , Barcellona protesta

In piazza contro il "turismo ubriaco" Sono in tre in giro per la Barceloneta: la foto ha fatto il giro del web scatenando la protesta degli abitanti dello storico quartiere

16:48 - Tre turisti italiani a vagare per ore nella Barceloneta completamente nudi. Sono le foto che da venerdì scorso si sono diffuse sui social media scatenando un putiferio. Un centinaio di residenti del quartiere storico di Barcellona sono scesi in strada per protestare e chiedere aiuto alle autorità municipali per controllare quello che chiamano il “turismo ubriaco”. “Qui i turisti fanno quello che vogliono”, ha detto il fotografo autore degli scatti "consegnati" al quotidiano spagnolo El País. Si vedono chiaramente i tre ragazzi mentre perlustrano la zona ed entrano nei negozi sotto gli occhi dei residenti inorriditi.