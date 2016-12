00:06 - Ha un ritardo di circa tre ore l'aereo di una compagnia charter portoghese che deve riportare in Italia i circa 300 turisti rimasti bloccati per due giorni alcuni a Cancun, altri sull'isola di Roatan, a causa del guasto di un altro aeromobile della compagnia Air-Italia Meridiana. Secondo quanto si è appreso a Roma, l'aereo sostitutivo è ora in volo, con un primo gruppo di turisti, da Roatan a Cancun.