Italiani bloccati in Congo, genitori torneranno a casa senza figli

08:02 - Torneranno a casa senza i figli i genitori italiani che hanno adottato bambini nella Repubblica democratica del Congo, e che da mesi sono bloccati a Kinshasa perché le autorità non autorizzano l'espatrio dei minori. Per il momento dovranno infatti attendere che le loro pratiche vengano riesaminate. "Non sono state riscontrate irregolarità, ma le autorità congolesi non vogliono più subire pressioni", spiegano gli enti che seguono l'iter adottivo.