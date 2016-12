Istanbul, nuovi scontri al funerale del manifestante 15enne

19:40 - Torna alta la tensione a Istanbul nel giorno dei funerali di Berkim Elvan, il 15enne ferito durante una manifestazione per il Gezi Park e morto dopo nove mesi di coma. La polizia è ricorsa a cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per impedire alle migliaia di persone che accompagnavano il corteo funebre l'accesso a piazza Taksim, cuore delle rivolte dello scorso anno. La folla è stata bloccata dagli agenti in tenuta anti-sommossa.