Israele: via da Gaza dopo la distruzione dei tunnel di Hamas

Parte dell'esercito israeliano si è ritirato di centinaia di metri dentro la Striscia di Gaza verso il confine. In precedenza era giunta la decisione del Gabinetto di difesa di non partecipare ai colloqui in Egitto per la tregua. Intanto continuano le ricerche del soldato dato per rapito. Hamas però replica che il militare è morto sotto le bombe.

21:38 Hamas: "continuiamo lotta, Israele non ha vinto" Hamas intende proseguire la sua lotta nella Striscia di Gaza fino a quando i propri "obiettivi saranno raggiunti" e nega che Israele abbia vinto sul campo. E' questo il proclama del portavoce Fawzi Barhum, in risposta alle dichiarazioni di Benyamin Netanyahu. "Noi proseguiremo la nostra resistenza fino a quando i nostri obiettivi saranno raggiunti", ha detto Barhum da Gaza all'Afp. "Netanyahu - ha aggiunto - vuole rivendicare falsamente una vittoria al suo governo e al suo esercito". 20:51 Gaza ricostruita solo con Hamas disarmata "Chiederemo che ogni ricostruzione e sviluppo di Gaza sia legata al disarmo di Hamas e alla smilitarizzazione della Striscia". Lo ha detto Benyamin Netanyahu secondo il quale il supporto degli Usa e dell'Europa all'operazione a Gaza è una grande risorsa. 20:40 Netanyahu: stiamo completando distruzione tunnel "Le nostre forze stanno completando la neutralizzazione dei tunnel a Gaza". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando alla nazione. Sul soldato ritenuto rapito, Netanyahu ha assicurato che Israele "farà di tutto per riportarlo a casa". 20:36 Netanyahu: ritiro dopo distruzione tunnel Israele intende "rischierare" le sue truppe di terra inviate nella Striscia di Gaza, secondo le proprie "esigenze di sicurezza", non appena completata la distruzione dei tunnel di Hamas. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un discorso tv alla nazione. 20:36 Netanyahu: continueremo fino a missione compiuta "L'esercito israeliano continuerà ad agire a tutta forza" a Gaza "fino al completamento della sua missione". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu aggiungendo che l'esercito "si dislocherà secondo le esigenze di sicurezza". 19:46 Media palestinesi: "78 i morti oggi nella Striscia" Sono almeno 78 i palestinesi rimasti uccisi oggi a Gaza. Lo riferisce l'agenzia Maan. Il bilancio complessivo nei 26 giorni delle operazioni militari di Israele è di oltre 1.600 morti tra i palestinesi e una sessantina tra i militari israeliani. 19:22 Israele avvia ritiro parte forze dalla Striscia Parte dell'esercito israeliano si è ritirato di centinaia di metri dentro la Striscia di Gaza verso il confine. Alcune forze invece sono state già ridispiegate dentro Israele, mentre quelle rimaste nella Striscia stanno completando la distruzione dei tunnel. Lo riferisce Haaretz e il fatto è confermato da fonti locali. 18:59 Hamas: "Ritiro unilaterale Israele non ci impegna" Un ritiro unilaterale di Israele dalla Striscia non "impegna" Hamas a niente. Lo ha detto il portavoce dell'organizzazione Sami Abu Zuhri, il quale ha sottolineato che Hamas "è pronta a continuare a combattere se necessario", ma si regolerà a seconda di quello che succederà sul terreno. 18:49 "Tutti i tunnel distrutti entro 24 ore" Nelle prossime 24 ore l'esercito israeliano annuncerà che sono stati distrutti tutti i tunnel conosciuti da Gaza verso Israele. Lo riferisce Haaretz. Secondo il Times of Israel, il premier Benyamin Netanyahu farà una dichiarazione stasera, alle 21 locali, le 20 italiane. 17:05 A nord della Striscia non si vedono più truppe Una calma assoluta è avvertita nelle località del nord della Striscia, dopo che l'esercito israeliano ha annunciato di aver là terminato le operazioni. Fonti locali riferiscono che nella zona non si vedono più soldati di Israele. Informazioni analoghe giungono intanto anche dal Sud della Striscia, dalla zona di Khan Yunes-Khuzaa. Echi di esplosioni sono invece segnalati ancora da Rafah, al confine con l'Egitto. 16:53 Continua lancio razzi su zone sud Israele I razzi lanciati da Gaza continuano a colpire il sud di Israele, nelle comunità a ridosso della Striscia. Almeno cinque - dicono i media - sono caduti nella zona di Shaar Ha Neghev. Le sirene di allarme sono risuonate nelle località di Sderot e a Nahal Oz. 16:03 Israele valuta il ritiro unilaterale Israele non intende più raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia tramite negoziati con Hamas, ma piuttosto valutare la fine delle operazioni a Gaza e un ritiro unilaterale, una volta ottenuto perà il ripristino della deterrenza. Sarebbe questa, secondo indiscrezioni di stampa, una delle decisioni prese dal Gabinetto di sicurezza di Tel Aviv. 15:54 Media: "Israele non parteciperà a colloqui Egitto" Israele rinuncia a partecipare ai colloqui a Il Cairo per una tregua a Gaza. Secondo la radio militare è questa la decisione adottata dal Gabinetto di difesa di Tel Aviv. Tra gli sviluppi che secondo l'emittente hanno influenzato i ministri anche l'incertezza sulla sorte del soldato rapito ai margini della Striscia. 15:05 Esercito: nel nord della Striscia pericolo esplosivi Gli abitanti palestinesi che fanno adesso ritorno alle loro abitazioni nel nord della Striscia devono "guardarsi bene dagli esplosivi lasciati da Hamas sul terreno". Lo precisa l'esercito israeliano in un messaggio twitter. I rientri sono permessi a Beit Lahya e a el-Atatra, ma ancora non nella vicina località di Beit Hanun. 14:38 Combattimenti a Nuseirat, 3 morti e feriti Scontri sono in corso a Nuseirat, nel settore centrale della Striscia di Gaza. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Maan, secondo cui il fuoco d'artiglieria israeliana ha provocato la morte di tre palestinesi e il ferimento di diversi altri. Nel frattempo, dopo i combattimenti della notte scorsa, è tornata oggi la calma a Rafah, nella estremità meridionale della Striscia. 1

2 Pagina successiva