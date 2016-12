Israele,spari da moto:ferito agente

15:33 - Sale la tensione a Gerusalemme dopo l'attentato in cui una ruspa ha travolto un bus, provocando due vittime. Un uomo a bordo di una motocicletta ha sparato nei pressi del campo universitario della città, sul monte Scopus, ferendo gravemente un agente. Ancora non è chiaro se i due episodi siano collegati. In precedenza la polizia aveva elevato lo stato di allerta in città, nel timore di nuovi attacchi sia da parte palestinese sia ebraica.