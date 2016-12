28 aprile 2014 Israele si ferma per ricordare vittime Shoah Tutta la popolazione, in piedi e in silenzio, ha reso omaggio alla memoria dei sei milioni di ebrei uccisi durante le persecuzioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:34 - Alle 10 in punto sono risuonate in tutta Israele le sirene che segnano il ricordo delle vittime della Shoah. L'intero Paese, scuole comprese, si è fermato per due minuti. Ovunque si trovasse, anche in autostrada, e qualunque cosa stesse facendo la popolazione in piedi e in silenzio ha reso omaggio alla memoria dei sei milioni di ebrei uccisi durante le persecuzioni.