09:27 - L'aviazione israeliana, in un raid nella zona centrale della Striscia di Gaza, ha colpito, un motociclista sospettato di terrorismo, ferendolo, secondo fonti locali, in modo grave. L'uomo, ha detto un portavoce militare israeliano, "è un terrorista dei Comitati di resistenza popolare, Abdallah Kharti coinvolto in numerosi lanci di razzi nei confronti di Israele".