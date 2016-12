8 luglio 2014 Israele, "possibile attacco via terra"

15:27 - Tensione in Medio Oriente. Il premier Benjamin Netanyahu ha dato istruzioni all'esercito per una possibile offensiva terrestre nella Striscia. Lo riporta il quotidiano "Haaretz" citando una fonte ufficiale presente a una riunione a Tel Aviv. "L'offensiva terrestre è sul tavolo e le istruzioni del premier sono prepararsi ad una profonda, lunga, continua e forte campagna a Gaza", ha detto la fonte. Richiamati 40mila riservisti.

L'autorizzazione al richiamo dei riservisti è arrivata martedì mattina dal Consiglio di difesa del governo israeliano. Lo rendo noto il sito di informazione Walla.



Morto un palestinese - Una persona è stata uccisa nel corso dell'attacco israeliano a Gaza. Lo dicono media affiliati ad Hamas e fonti mediche a Gaza riprese dalla stampa israeliana. Il palestinese sarebbe morto in un attacco a Deir al-Balach nel centro di Gaza e potrebbe essere la prima vittima da quando è cominciata l'operazione "Margine protettivo', lunedì notte.



La tensione in Medioriente è salita nelle ultime settimane dopo l'uccisione dei tre giovani israeliani e del ragazzo palestinese. Un nuovo attacco aereo israeliano su Gaza ha provocato il ferimento di almeno nove palestinesi, tra cui una donna e due bambini. Israele avrebbe ordinato il raid in risposta ai razzi sparati dal movimento islamista palestinese Hamas. La stessa Hamas, invece, avrebbe sparato per rispondere alla "aggressione sionista".



In particolare l'esercito israeliano ha colpito "dozzine di siti del terrore lungo la Striscia, inclusi lanciatori di razzi nascosti, infrastrutture di lancio, depositi di armi, basi di addestramento, condotti di tunnel del terrore e altri obiettivi". "Presumiamo che l'operazione proceda ulteriormente e - ha detto il portavoce Peter Lerner - prepariamo altre forze di battaglia". Fonti mediche palestinesi, citate dai media, hanno riferito di 17 feriti in modo leggero e moderato durante gli attacchi sulla Striscia.



Fra le macerie di una casa colpita dall'aviazione israeliana a Khan Yunis (Gaza) sono stati estratti anche i corpi di donne e bambini. Il bilancio delle vittime oscilla fra sette e dieci. Decine i feriti. ''E' stata una strage'', si dice nelle strade della città.



Netanyahu: "Non tratteremo più Hamas con i guanti" - "Hamas ha scelto di far salire la situazione e pagherà un prezzo pesante per averlo fatto". Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu riferendosi all'attuale situazione con la Striscia e sottolineando che "non tratteremo più Hamas con i guanti".