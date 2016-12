Israele è nella Striscia di Gaza e avanza anche se per ora non di molto. Al dodicesimo giorno di combattimenti i morti sono 333 e intanto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha spiegato che l'ordine impartito all'esercito "è di tenersi pronto a una possibile estensione significativa dell'operazione". In giornata atteso l'arrivo in Medio Oriente del segretario dell'Onu Ban Ki-moon.

22:07 Abu Mazen incontrerà leader Hamas per tregua

Il presidente palestinese, Abu Mazen, incontrerà domani a Doha in Qatar il capo politico di Hamas in esilio, Khaled Meshaal, per parlare di un'eventuale tregua a Gaza in grado di fermare l'azione militare di terra israeliana. Lo riferisce un responsabile palestinese coperto dall'anonimato.

21:33 "Infiltrati di Hamas usano divise Israele"

Indossavano uniformi dell'esercito israeliano i miliziani del commando di Hamas che avrebbe tentato di infiltrarsi dietro le linee delle forze israeliane impegnate nell'operazione di terra nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito un portavoce militare da Tel Aviv. L'incursione, secondo la ricostruzione israeliana, è stata in ogni modo fermata ed è sfociata in scontri a fuoco nei quali sono morti almeno due militari dello Stato ebraico e un miliziano palestinese.

18:15 Uccisi due soldati israeliani

Due militari israeliani sono rimasti uccisi da un razzo anticarro durante l'offensiva militare nella Striscia di Gaza. Lo rende noto la radio militare.

15:13 A GAza scoperti 3 tunnel verso Israele

L'esercito israeliano ha trovato i pozzi di tre tunnel che dalla Striscia di Gaza portano ad Israele. Lo ha detto il portavoce militare citato dai media.

15:03 Convoglio umanitario egiziano bloccato in Sinai

Un "convoglio umanitario egiziano" diretto verso Gaza è stato bloccato da esercito e polizia nel Sinai settentrionale. Lo riferiscono media egiziani. Il convoglio è formato da "centinaia di attivisti" che volevano entrare a Gaza per esprimere la propria solidarietà con gli abitanti della Striscia attaccata da Israele. Almeno fino alla tarda mattinata erano in corso negoziati con le forze armate per risolvere lo stallo. I giovani attivisti hanno bloccato una strada principale e scandiscono slogan contro esercito e polizia.

14:04 Sterminata famiglia palestinese: bilancio sale a 333

Quattro palestinesi della stessa famiglia, tra cui due bambini, sono stati uccisi a Beit Hanun nella parte nord est nella Striscia dal fuoco israeliano. Lo riferiscono fonti mediche a Gaza secondo cui il nuovo bilancio dei morti sale a 333 dall'inizio dell'offensiva di Israele.

12:55 Nuovo bilancio: 321 palestinesi uccisi, 2.270 feriti

Sono 321 i morti e 2.270 i feriti: questo il bilancio aggiornato delle vittime palestinesi a Gaza nel corso del conflitto con Israele, secondo l'agenzia di stampa al-Ray, vicina al movimento di Hamas.

12:08 Ucciso un israeliano

Un civile israeliano è stato ucciso da un razzo di Hamas sparato da Gaza ed esploso in un insediamento di beduini nel Neghev. Lo informa la tv israeliana Canale 10. E' la seconda vittima israeliana dall'inizio delle operazioni.

11:48 Israele: "Ucciso terrorista infiltrato"

Soldati israeliani hanno ucciso "un terrorista" che ha cercato di infiltrarsi in territorio israeliano dalla Striscia. Lo ha detto la Radio militare secondo cui l'obiettivo era quello di "fare una strage in un villaggio di frontiera israeliano". Ci sarebbero anche due soldati feriti. La radio militare ha anche aggiunto che, secondo le prime informazioni, i "terroristi" uccisi potrebbero essere di più. La popolazione della zona di Eshkol, in base agli ordini militari, è ancora chiusa nelle case.

11:47 Gaza, 55mila sfollati

Il numero dei palestinesi di Gaza sfollati negli edifici dell'Unrwa (l'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi) è salito stamane a 55 mila. Ieri erano stimati in 35-40 mila. Lo riferisce l'Unrwa secondo cui il numero sale di ora in ora.

11:16 Ministro Israele: "Scontro al confine con Hamas"

Il ministro della sicurezza interna Yitzhak Aharonovich ha confermato che questa mattina "ci sono state scontri con i terroristi sulla barriera di confine". L'ala militare di Hamas aveva detto poco prima che suoi militanti erano impegnati in scambio di colpi di fuoco con l'esercito israeliano "dietro le linee nemiche".

11:14 Israele: "2.300 obiettivi terroristici colpiti"

Sono stati oltre 2.300 gli "obiettivi terroristici" colpiti a Gaza dall'esercito israeliano dall'inizio dell'operazione "Margine protettivo". Lo ha detto il portavoce militare israeliano spiegando che 1.137 di questi sono stati diretti contro le strutture di lancio dei razzi, 92 su basi di addestramento e accampamenti di militanti, 52 su depositi di armi e 270 su tunnel "usati per intenti terroristici".

10:35 Scontri a fuoco al confine tra Gaza e Israele

Due scontri a fuoco sono in corso fra soldati israeliani e miliziani palestinesi nelle immediate vicinanze dei reticolati di confine con Gaza, nel settore centrale della Striscia. Gli abitanti dei villaggi israeliani di frontiera hanno avuto ordine di restare chiusi nelle abitazioni.

09:43 Rafah, sventato attentato con asino-bomba

Un attentato con un asino carico di esplosivo è stato sventato nella notte a Rafah (a sud di Gaza) da militari israeliani. Quando hanno visto l'animale che si avvicinava verso di loro i soldati si sono insospettiti ed hanno fatto fuoco facendo esplodere l'ordigno. Lo riferisce il portavoce militare israeliano secondo cui già in passato i palestinesi hanno fatto ricorso ad asini e cavalli per attaccare con ordigni esplosivi i soldati di Israele.

09:34 Gaza, Israele ordina sgombero di due campi profughi

Israele ordina agli abitanti di due campi profughi nella zona centrale di Gaza, Al Maghazi e Nusseirat, di sgomberare le proprie abitazioni per non restare coinvolti in futuri combattimenti. Lo ha riferito la radio militare.