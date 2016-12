01:31 - Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha accusato di "ipocrisia" alcuni Paesi europei che hanno convocato gli ambasciatori di Israele per esprimere insoddisfazione sui nuovi progetti edili in Cisgiordania. "Quando mai - si è chiesto Netanyahu - sono stati convocati rappresentanti palestinesi per protestare contro loro espressioni di incitamento contro Israele?".