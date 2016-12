Israele: "Distrutti tutti tunnel Hamas"Martedì altro tentativo di tregua

Già finita la tregua unilaterale voluta da Tel Aviv. Israele ha ripreso i suoi raid su Gaza dopo una giornata di alta tensione in cui si sono registrate vittime in un campo profughi a nord della Striscia in seguito a un bombardamento e due persone sono morte a Gerusalemme in un attentato. Il portavoce militare ha annunciato: "Colpiremo i siti dei terroristi", mentre il premier Netanyahu ha detto che le operazioni finiranno soltanto quando sarà ristabilita la sicurezza per Israele. Martedi nuova tregua a tempo, già accettata dai palestinesi.

22:39 Haaretz: Israele accetta tregua Il gabinetto israeliano dei ministri ha accettato la proposta egiziana per un cessate il fuoco di 72 ore a partire della otto di domani mattina, senza precondizioni. Lo riporta Haaretz citando fonti ufficiali israeliane. 21:41 Egitto conferma: "Tregua ok anche da Israele" Un responsabile egiziano ha confermato stasera il via libera delle fazioni palestinesi - su impulso del Cairo - a una tregua di 72 ore a Gaza a partire da domani mattina, annunciando che anche Israele ha dato il suo assenso all'iniziativa. Al momento non ci sono conferme dirette dal governo israeliano. 20:43 Israele: tunnel distrutti, ma missione non finita L'esercito israeliano ha annunciato di aver completato la distruzione dei tunnel di Hamas a Gaza, ma non è ancora pronto a lasciare la Striscia avendo ancora "missioni da portare a termine". "Non ce ne andiamo, restiamo nella Striscia dove abbiamo molte altre missioni da portare a termine", ha detto un portavoce militare a Canale 2. 20:37 Egitto preme per tregua di 7 giorni L'Egitto lavora ad una tregua "di sette giorni" durante i quali far cominciare negoziati per un "cessate il fuoco permanente" a Gaza: lo scrive il sito dell'autorevole quotidiano governativo Al Ahram citando un "responsabile palestinese al Cairo". 19:56 Ok palestinese a tregua L'agenzia egiziana Mena conferma che "responsabili palestinesi hanno annunciato" che una "tregua umanitaria" entrerà in vigore domani alle 8 per durare 72 ore. Le fonti hanno precisato che la tregua sarà annunciata ufficialmente "questa sera a patto che i negoziati comincino durante tale periodo di calma". 19:47 Hamas e Jihad Islamica aprono a tregua Hamas e la Jihad Islamica aprono a una tregua umanitaria di 72 ore fra Gaza e Israele, da annunciare entro le prossime ore, dietro pressione dell'Egitto. Lo riferiscono fonti egiziane citate dal sito libanese Al Mayadeen riprese dal Jerusalem Post. Un esponente di Hamas all'estero aggiunge: "La palla è ora nel campo di Israele". 19:33 Usa: serve cessate fuoco immediato Gli Stati Uniti continuano a spingere per un immediato cessate il fuoco a Gaza: lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. 18:39 Tel Aviv: allarme attentato al porto, controlli polizia La polizia sta controllando il porto di Tel Aviv dopo aver ricevuto una chiamata da un uomo che ha detto di voler compiere un attentato dinamitardo. Lo scrive Haaretz, secondo cui l'uomo avrebbe poi detto che la minaccia non era reale e che voleva solo "fare ritorno a Hebron". 17:53 Gerusalemme, vittima attentato è ebreo ortodosso L'uomo ucciso a Gerusalemme è un ebreo del rione ortodosso Mea Shearim, situato nelle vicinanze del luogo dell'attentato. Rabbino e padre di sei figli, Abraham Vaalis era membro di una setta oltranzista guidata dal collegio rabbinico "Toledot Aharon". 17:38 Netanyahu: "Avanti finché non si ristabilirà la sicurezza" Benyamin Netanyahu ha dichiarato che l'offensiva contro Gaza proseguirà "fino a quando non sarà ristabilita la sicurezza per Tel Aviv". E' questa la risposta del premier israeliano all'indomani delle pesanti critiche internazionali contro di lui, suscitate dal bombardamento di un'altra scuola dell'Onu nella Striscia. 17:25 Tregua finita, Israele torna a bombardare L'esercito israeliano riprende i suoi raid sulla Striscia di Gaza, dopo sette ore di tregua decisa unilateralmente da Tel Aviv. "Riprendiamo le nostre operazioni - ha detto il portavoce militare Peter Lerner -, tra cui i raid aerei contro i siti terroristici di Gaza". 17:03 Netanyahu: "Tunnel quasi tutti distrutti" "L'operazione a Gaza sta continuando e l'esercito sta finendo" con la distruzione "dei tunnel". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, secondo il quale tutto finirà "soltanto quando la quiete e la calma saranno ristabilite per i cittadini di Israele per un lungo periodo". 15:30 Ucciso volontario Gb Un volontario britannico sarebbe rimasto ucciso a Gaza, riferisce Sky News citando fonti sul posto. Il Foreign Office fa sapere di aver avviato verifiche urgenti. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe rimasto ucciso ieri nel corso di bombardamenti israeliani a Rafah. 15:22 Spari a Gerusalemme, matrice ignota Un uomo a bordo di una motocicletta ha sparato nei pressi del campus universitario di Gerusalemme sul monte Scopus. Un agente è stato ferito in modo grave al ventre. La matrice di questo secondo episodio non è nota e dunque per ora non è chiaro se sia da collegarsi all'attentato avvenuto in precedenza nei pressi di un rione ortodosso. 15:12 Polizia eleva allerta a Gerusalemme In seguito all'attentato avvenuto oggi a Gerusalemme, la polizia israeliana ha elevato lo stato di allerta in città nel timore di dimostrazioni sia da parte palestinese sia da parte ebraica. Il palestinese che era alla guida di una ruspa ha travolto un autobus israeliano ed è stato poi ucciso è stato identificato in Mohammad Neyaf Javis, residente a Gerusalemme est. Secondo la polizia, aveva precedenti penali. 1

