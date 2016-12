Israele conferma le indiscrezioni: "La visita del Papa è appesa a un filo"

11:01 - Il viaggio del Papa a maggio in Israele è appeso ad un filo, anche se prevale il pessimismo. Lo ha detto una fonte del ministero degli Esteri israeliano, confermando le indiscrezioni della stampa locale. Secondo il sito "Time of Israele", Papa Francesco sarebbe stato costretto ad annullare la visita, prevista per il 24-26 maggio, a causa della vertenza in atto dei funzionari del ministero degli Esteri israeliano.

"Se la situazione resta così - ha detto il portavoce del ministero Ygal Palmor - tutte le visite saranno cancellate. Difficile infatti prepararle in queste condizioni. Certo - ha spiegato ancora - se lo sciopero fosse revocato la settimana prossima, si farebbe ancora in tempo ma al momento non c'è alcun segnale in questa direzione". "Sono pessimista. Finora - ha osservato Palmor - non ci sono novità. Lo sciopero è in corso dal 4 marzo scorso ed è stata annullata anche la visita del premier britannico David Cameron".



"Lo sciopero può dare difficoltà per la preparazione del viaggio, ma per ora per noi non c'è altro", ha detto padre Lombardi, direttore della Sala Stampa vaticana. Nel frattempo il Vaticano ha però cancellato la missione di una delegazione preparatoria.