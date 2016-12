Israele, Ariel Sharon gravissimo

10:52 - Sono sempre più disperate le condizioni di salute di Ariel Sharon. L'ex premier israeliano, da anni in coma, "versa in condizioni critiche, è in pericolo di vita", ha affermato in una conferenza il direttore del centro medico Tel ha-Shomer (Tel Aviv), Zeev Rothstein. "Oltre alle disfunzioni renali si assiste anche negli ultimi due giorni a un continuo calo nel funzionamento di diversi organi di importanza vitale", ha aggiunto Rothstein.