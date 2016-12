Isole Salomone, sisma magnitudo 5.5

05:59 - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 11:32 ora locale (l'1:32 in Italia) al largo delle Isole Salomone, nell'Oceano Pacifico. Secondo i rilevamenti dello United States Geological Survey (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a 46,2 km di profondità ed epicentro in prossimità delle coste sudoccidentali dell'isola di Malaita, la principale dell'omonima provincia. Non ci sarebbero particolari danni a cose o persone.