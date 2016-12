29 agosto 2014 Islanda, erutta il vulcano Bardarbunga Revocato il divieto al traffico aereo "I radar - dice un comunicato della Protezione civile - non hanno per il momento rilevato alcuna emissione di cenere" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:05 - L'Islanda ha autorizzato la ripresa dei voli sopra al vulcano in eruzione Bardabunga. L'Istituto meteorologico islandese ha declassato l'allarme da rosso, il livello massimo, ad arancio. "I radar - dice un comunicato della Protezione civile - non hanno per il momento rilevato alcuna emissione di cenere".

Nel comunicato si spiega che "l'eruzione del vulcano Bardarbunga è cominciata appena dopo lo scoccare della mezzanotte nell'area di Holuhraun, un campo di lava nel centro dell'isola, molto lontano dalla zona abitata". "I radar - prosegue il comunicato - non hanno per il momento rilevato alcuna emissione di cenere".



Sono oltre 10 giorni che l'Istituto meteorologico islandese monitora l'evoluzione della situazione del più grande vulcano dell'isola ritornato attivo dopo una serie di scosse sismiche. Nel 2010 l'eruzione del più piccolo vulcano Eyjafjallajokull mandò in tilt il traffico aereo in tutta Europa per diversi giorni.