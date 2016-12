17:28 - Per gli Usa "non c'è alcun progetto di coordinamento con il regime di Assad" contro l'Isis. Lo ha affermato il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest in seguito alle aperture degli ultimi giorni da parte di Damasco. Il Pentagono ha avviato intanto dei voli di ricognizione, autorizzati dal regime siriano, sulle zone in mano ai jihadisti.