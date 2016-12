Isis,Obama:ho autorità per ok raid

00:53 - Il presidente americano, Barack Obama, ha l'autorità necessaria per autorizzare i raid contro l'Isis anche senza il via libera del Congresso. Lo ha detto lo stesso Obama ai leader del Congresso in vista del discorso che pronuncerà mercoledì sera. Obama ha comunque ribadito che il Paese è più forte e i suoi sforzi sono più efficaci quando il presidente e il Congresso lavorano insieme per combattere una minaccia alla sicurezza nazionale come l'Isis.