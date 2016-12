Isis, nuovo audio-messaggio: "Uccidete tutti i miscredenti e attaccate i civili"

16:28 - "Uccidete i miscredenti in qualunque modo e attaccate i civili". E' l'ultimo appello lanciato dal portavoce dell'Isis, Abu Muhammed Al Adnani. Il messaggio audio, lungo 42 minuti, è stato pubblicato domenica sera. "Se potete uccidere un miscredente americano o europeo - soprattutto uno sporco francese - o un australiano o un canadese, uccidetelo in qualunque modo possibile e immaginabile", dice nell'audio-messaggio il portavoce dell'Isis.

Le nuove minacce dell'Isis riguardano tutti i Paesi che sostengono le operazioni militari di Stati Uniti e Francia in Iraq.



Intanto cresce l'emergenza umanitaria legata ai profughi in fuga dalla violenza. Sono 130mila i curdi fuggiti in questi giorni dalla Siria in Turchia sotto la minaccia dei jihadisti dello Stato islamico. Lo ha annunciato il vicepremier turco Numan Kurtulmus precisando una stima fatta in precedenza dall'Alto commissariato Onu per i rifugiati che aveva parlato di 100mila profughi.