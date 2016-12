Isis, nuovi raid di Parigi in Iraq Allarme attentati in Usa e Francia

19:06 - La Francia ha compiuto nuovi raid aerei sull'Iraq, secondo quanto riferito dal portavoce del governo. Intanto il ministro degli Esteri, Laurent Fabius, parlando della decapitazione dell'ostaggio francese, ha detto: "Vogliono terrorizzarci. Quindi la reazione che si deve avere è esattamente il contrario: bisogna fare di tutto per trovarli e punirli". Il premier iracheno Haider al Abadi lancia intanto l'allarme per possibili attentati in Usa e Francia.

Per al Abadi alcune cellule dell'Isis stanno progettando attacchi ai due Paesi, e tra gli obiettivi ci sarebbero le stazioni della metropolitana.



In Francia, intanto, dopo le minacce dei jihadisti dello Stato islamico, "le misure di prevenzione contro i rischi terroristici nel territorio nazionale saranno rafforzate nei luoghi pubblici e nei trasporti". Lo riferisce l'Eliseo in una nota diffusa dopo una riunione del Consiglio di difesa.



Casa Bianca: "Verifichiamo le minacce" - "Non ci sono conferme di minacce terroristiche come quelle denunciate dal premier iracheno al Abadi. Gli Usa stanno comunque verificando queste informazioni": lo afferma la portavoce del Consiglio nazionale della Casa Biamca, Caitlin Hayden.