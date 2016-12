Isis minaccia altro giornalista Usa

02:04 - L'Isis minaccia di uccidere un altro giornalista Usa dopo avere mostrato in un video la decapitazione di James Foley, il reporter scomparso in Siria. Nel filmato si vede anche Steven Joel Sotloff, anch'egli rapito in Siria. "La vita di questo cittadino Usa, Obama, dipende dalle tue prossime decisioni", dice il terrorista. "Siamo inorriditi dall'uccisione di un giornalista innocente", ha detto la portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Usa.