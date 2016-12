Isis,Iran: niente aiuti a Occidente

00:01 - L'Iran ha smentito di aver proposto alle potenze occidentali un ruolo attivo nella lotta contro l'Isis in cambio di un nuovo approccio nei negoziati sul suo programma nucleare e la fine delle sanzioni. "Le informazioni riguardanti le dichiarazioni del ministro sull'Iran e una collaborazione con gli Stati Uniti in cambio della fine delle sanzioni non sono corrette", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Teheran.