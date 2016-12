Isis: "Infibulazione per tutte le donne", ma era una notizia falsa

09:00 - Ieri Tgcom24 e altre testate avevano raccontato di un "decreto" dell'autoproclamato califfo dell'Isis, Abu Bakr Al Baghdadi, secondo cui tutte le donne dello Stato islamico (Isis) dovevano essere sottoposte a mutilazione genitale per impedire la diffusione del peccato. La notizia, inizialmente diffusa da AnsaMed, si è rivelata falsa. Ci scusiamo con i nostri lettori per averla riportata.

Il decreto che poi si è rivelato non autentico, presentava numerosi errori tipografici, si basava su presunti detti attribuiti al Profeta Maometto, ma le fonti usate non erano quelle solitamente citate per sostenere la validità della tradizione profetica. Il testo affermava che "per proteggere lo Stato islamico in Iraq e nel Levante e nel timore che il peccato e il vizio si propaghino tra gli uomini e le donne nella nostra società islamica, il nostro signore e principe dei fedeli Abu Bakr Al Baghdadi ha deciso che in tutte le regioni dello Stato islamico le donne debbano essere cucite".