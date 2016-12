10:14 - Sono circa 70mila i profughi curdi siriani in fuga dall'avanzata dell'Isis che si sono rifugiati in Turchia. Lo ha reso noto l'alto commissariato dell'Onu per i rifugiati. "L'Unhcr sta rafforzando il suo intervento per aiutare il governo turco a fare fronte all'arrivo di circa 70mila siriani, fuggiti in Turchia nelle ultime 24 ore", si legge in una nota.