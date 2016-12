21:55 - "Il regime siriano è complice di quanto sta accadendo. Finché non ci sarà una soluzione politica i nostri sforzi saranno limitati". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, all'Onu al Consiglio di Sicurezza. "Il terrorismo non ha frontiere", ha poi aggiunto Hollande, ricordando che la Francia impegnata nella lotta agli estremisti in Mali, Repubblica Centrafricana e in Iraq".